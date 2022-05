Le «quoi qu’il en coûte» wallon a atteint ses limites

Le déficit budgétaire pour 2022 dépasse les quatre milliards d’euros (pour un budget des recettes de quinze milliards). Le conclave de printemps qui vient de s’ouvrir doit digérer un trou supplémentaire de 505 millions, qui grève un peu plus les finances régionales.

Personne ne reprochera au gouvernement wallon d’avoir délié les cordons de la bourse pour soutenir les victimes de la crise sanitaire ou des inondations : entreprises et commerçants, indépendants, ménages assurés ou non, pouvoirs locaux, associations de tous ordres… Il fallait agir.

Mais on n’a pas fini de parler de cet effort colossal et inédit, qui se chiffre en milliards d’euros. Les équilibres budgétaires étaient déjà aléatoires. Le terreau économique et social restait fragile. Si les réponses liées à l’urgence se justifiaient, elles risquent de plomber pour longtemps l’action publique en Wallonie.