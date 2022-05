Europa League: l’incroyable arrêt de Kevin Trapp, qui a permis à l’Eintracht Francfort d’arracher les tirs au but contre les Rangers (vidéo)

Magnifique Kevin Trapp ! Alors que l’Eintracht Francfort et les Rangers étaient au coude-à-coude dans les toutes dernières secondes des prolongations de la finale de l’Europa League, le portier allemand a sorti un arrêt de classe mondiale pour permettre à son équipe d’arracher la séance de tirs au but.

Et quelques instants plus tard, il s’illustrait à nouveau en arrêtant le tir au but de Ramsey, pour permettre à Francfort créer l’exploit et de remporter l’Europa League !