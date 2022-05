Francfort au bout du suspense et de la nuit

Le troisième essai était le bon pour la Bundesliga. Après avoir éliminé le Borussia Dortmund en barrages, puis le RB Leipzig en demi-finale, les Rangers ont cette fois trouvé leur maître avec l’Eintracht Francfort (1-1, 5-4 aux tirs au but). Les vice-champions écossais rejoignent Benfica sur la liste des adversaires potentiels de l’Union Saint-Gilloise au 3e tour préliminaire de la prochaine Ligue des champions.

Habituées aux chaudes ambiances des derbies sévillans, les travées du stade Sanchez Pizjuan n’ont pas été dépaysées avec la ferveur des supporters des Rangers et de Francfort, deux adversaires des dernières campagnes européennes du Standard en Europa League et deux équipes figurant au palmarès des compétitions européennes (même si leurs lauriers ont pris un peu de poussière). Avant cette soirée dans la fournaise andalouse, la dernière finale européenne des Écossais remontait déjà à 2008 (défaite face au Zenit de Nicolas Lombaerts) quand la compétition portait encore le nom de Coupe UEFA tandis que la défunte Coupe des Coupes orne le palmarès des pensionnaires d’Ibrox Park depuis 50 ans. L’Eintracht avait brandi le trophée en 1980 à l’issue d’une finale à 100 % allemande et 25 ans après l’épopée de Schalke 04 (vainqueur en 1997 après une campagne décevante en Bundesliga), l’Allemagne semblait prête pour une nouvelle version des « Eurofighter ».