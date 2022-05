Des orages, de la grêle et des rafales de vent... la Belgique en alerte jaune Les orages toucheront la Belgique ces jeudi et vendredi.

Par Belga Publié le 19/05/2022 à 06:25 Temps de lecture: 2 min

Les averses orageuses concerneront l’ouest et le centre du pays en début de journée tandis qu’ailleurs, le temps sera encore généralement sec avec des éclaircies, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Les ondées orageuses se décaleront ensuite vers l’est en cours d’après-midi. Principalement sur l’est et le sud-est, elles pourront être intenses et des rafales de 70 km/h, voire localement un peu plus, seront possibles. Un risque de grêle est également à considérer. Toutefois, un temps plus sec avec des éclaircies reviendra graduellement à partir de l’ouest du pays. Les maxima varieront entre 19ºC en bord de mer, 25ºC dans le centre du pays et 28ºC en Campine et en Gaume. Le vent sera faible à modéré de sud, s’orientant ensuite au secteur ouest à nord-ouest.

Ce soir, des averses (orageuses) résiduelles seront encore possibles sur l’est du pays puis le temps sera généralement sec partout avec des éclaircies. Cette nuit, le risque d’averses orageuses augmentera à nouveau à partir de la France. Du brouillard pourra également se former par endroits, surtout sur le relief ardennais et sur le nord-est. Les minima seront proches de 11 ou 12ºC sur l’ouest du pays et se situeront entre 14 et 16ºC sur l’est et le sud-est. Le vent sera le plus souvent faible, de nord puis d’est.