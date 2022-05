Les écologistes ne veulent pas d’une hausse du budget de la Défense

Ce refus a été exprimé par le coprésident d’Écolo, Jean-Marc Nollet, et par la présidente démissionnaire de Groen, Meyrem Almaci, dans des interviews séparées publiées par les journaux La Libre Belgique et De Tijd.

« Cette demande de surinvestissement est incompréhensible autant qu’inacceptable. Les finances belges ne sont pas capables d’absorber de telles dépenses sans mettre en danger les politiques sociales et environnementales existantes et celles nécessaires pour faire face à la crise. Vu les besoins, c’est indécent d’imaginer mobiliser autant d’argent pour la Défense », a affirmé M. Nollet. Sur l’antenne de la RTBF, le président d’Ecolo signe. « Les priorités sont ailleurs, et j’espère que les écologistes ne sont pas les seuls à le penser », évoquant les difficultés économiques auxquelles est confrontée la population belge. « La protection sociale et la protection écologique sont des nécessités en période de crise et de transition ».