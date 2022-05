«N’achetez plus cette race de chiens», appelle une étude britannique

Une étude britannique menée sur plus de 16.000 carlins a démontré que cette race était 50 fois plus exposée à de graves problèmes de santé et avait une durée de vie plus courte. C’est ce que rapporte le journal Het Laatste Nieuws. Les carlins sont particulièrement touchés par plus de la moitié des 40 problèmes les plus courants de santé canine.

« Nous avons dressé une liste des fonctions corporelles les plus importantes des chiens », explique Dan O’Neill qui a réalisé cette étude. Parmi elles, la capacité à cligner des yeux. « Cela semble basique, mais beaucoup de carlins ne peuvent pas faire ça. Un chien doit également être capable de s’asseoir et de dormir sans ronfler ou haleter continuellement, et avoir une peau qui n’est pas fendue. Les carlins n’ont tout simplement pas les fonctions de base que l’on attend d’un chien », poursuit le professeur. « Leurs besoins en matière de santé dépassent ceux des autres chiens et l’élevage intensif signifie que ces problèmes ne feront qu’augmenter. »