«Tous mes docteurs m’ont dit d’arrêter de fumer. Tous sont morts»

Vous avez près de 85 ans, et vous demeurez d’une productivité étonnante. Le meilleur est à venir ?

Je vais bien, je suis OK. Alors oui, je peux peindre… et je suis confiant en l’avenir. Le secret, c’est que j’ai toujours vécu dans « l’ici et maintenant ». Beaucoup de gens vivent dans le passé. Le futur, je ne sais pas ce que ce sera. Moi, je vis aujourd’hui. Ici et maintenant, c’est ça qui est éternel. J’ai toujours dit ça : « Vivez dans le présent, pas dans le passé. » Tous les peintres doivent vivre dans le présent. Une œuvre contient toujours quelque chose du moment présent où elle a été réalisée.