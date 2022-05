Guerre en Ukraine: la Russie bombardée

« Une autre attaque ennemie à Tyotkino, qui a eu lieu à l’aube, s’est malheureusement achevée en tragédie. Pour le moment, nous avons connaissance de la mort d’au moins un civil », a indiqué Roman Starovoyt sur Telegram, précisant que d’autres personnes avaient été blessées et recevaient des soins médicaux.

Un bombardement dans un village du sud-ouest de la Russie, situé à la frontière avec l’Ukraine, dans la région de Koursk, a fait un mort et des blessés, a indiqué jeudi le gouverneur de cette région.

Les secours étaient en train d’éteindre jeudi matin les incendies causés dans le village d’environ 4.000 habitants. « Plusieurs maisons ont été endommagées. On parle également d’obus qui n’ont pas explosé », a poursuivi le gouverneur qui a posté sur Telegram des photos montrant des bâtiments calcinés, avec les vitres soufflées et des brèches dans le sol à l’endroit du bombardement présumé.