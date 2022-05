NBA: Golden State étouffe Dallas et Luka Doncic en ouverture de la finale de la conférence Ouest (vidéos)

Trois jours après que Doncic a détruit les Phoenix Suns en Arizona, la star slovène a trouvé la voie plus difficile contre un Golden State impitoyable au Chase Center de San Francisco.

Les Warriors ont commencé lentement mais se sont dégagés de manière décisive en seconde période après avoir mené 54-45 à la mi-temps.

Doncic semblant soigner une épaule douloureuse, les Warriors ont dominé les visiteurs 34-24 au troisième quart pour mener de 19 points avant la dernière période.

Un début de 8-0 au quatrième quart a laissé les Warriors avec 27 points d’avance à 96-69 pour mettre le match hors de portée.

Curry a mené le score avec 21 points, 12 rebonds et quatre passes, tandis que Jordan Poole et Andrew Wiggins ont récolté 19 points chacun.

Klay Thompson n’a pas réussi à marquer un point dans les deux premiers quarts mais est entré dans le rythme en seconde période avec 15 points. Sept joueurs Warriors ont terminé à deux chiffres.

Doncic a mené le score des Mavericks avec 20 points.

Dallas n’avait en quelque sorte traîné que de neuf points à la mi-temps. Mais les Mavs n’ont réussi que 14 des 44 tentatives sur le terrain en première mi-temps, et seulement sept des 29 tentatives à trois points.

Les Mavericks se sont rapprochés à deux points à 35-33 au milieu du deuxième quart, mais une course rapide de 11-2, avec Curry établissant trois points pour Poole et Wiggins, a vu les Warriors se dégager une fois de plus pour jeter les bases de la victoire.