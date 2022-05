Coronavirus: voici ce qui est au menu du Codeco de ce vendredi

Le prochain Comité de concertation consacré au coronavirus se tiendra vendredi. Pour le préparer, un kern (conseil des ministres restreint) s’est réuni ce mercredi. Dans les colonnes de Sudinfo, on rapporte que ce Codeco devrait être très court, même si « on est en Belgique et on n’est jamais à l’abri ».

La décision la plus attendue concerne le port du masque buccal dans les transports en commun. Alors que la France vient d’abandonner cette mesure, il se pourrait que la Belgique suive le pas. Un consensus se dégagerait manifestement entre les partis de la Vivaldi pour supprimer cette obligation. Le masque resterait néanmoins fortement recommandé aux heures de pointe.