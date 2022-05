Guerre en Ukraine: le chef de l’ONU demande à la Russie de lever le blocus sur les exportations de céréales ukrainiennes

La Russie devrait autoriser l’exportation en toute sécurité des céréales stockées dans les ports ukrainiens, a déclaré António Guterres lors d’une réunion de ministres organisée par les États-Unis à New York.

Dans le même temps, « les denrées alimentaires et les engrais russes doivent avoir un accès total et sans restriction aux marchés mondiaux », a déclaré le chef des Nations unies.

M. Guterres négocie ces deux questions depuis plusieurs semaines avec la Russie, l’Ukraine, les États-Unis, l’Union européenne et la Turquie, qui peut aider à déminer les ports ukrainiens.

« Je suis plein d’espoir mais il y a encore du chemin à parcourir. Les implications complexes en matière de sécurité, d’économie et de finances exigent la bonne volonté de toutes les parties », a-t-il déclaré. Il n’a pas donné plus de détails afin de ne pas compromettre les chances d’un accord.

« Si nous ne nourrissons pas les gens, nous nourrissons les conflits ».

« Il n’y a pas de solution efficace à la crise alimentaire sans le rétablissement de la production alimentaire de l’Ukraine et des aliments et engrais produits par la Russie et le Belarus sur les marchés mondiaux malgré la guerre », a-t-il souligné.

M. Guterres a mis en garde contre « le spectre de pénuries alimentaires mondiales dans les mois à venir » et a souligné que « si nous ne nourrissons pas les gens, nous nourrissons les conflits ».

Il a déclaré que la guerre en Ukraine avait renforcé et accéléré les facteurs contribuant à la crise alimentaire mondiale : le changement climatique, la pandémie de COVID-19 et l’inégalité croissante entre pays riches et pays pauvres.