La banque NewB a besoin d’argent mais l’investisseur principal ne compte pas participer davantage

Le principal investisseur de la banque belge NewB, l’assureur français Monceau, refuse d’augmenter le capital de la nouvelle banque, tout comme d’autres investisseurs.

NewB est une banque coopérative, éthique et durable, dont le lancement en 2020 a été rendu possible via des millions d’euros injectés par des particuliers belges. C’est la première nouvelle banque en Belgique depuis plus de 50 ans.