Elargissement de l’Otan: rencontre «extrêmement positive» entre la Turquie et les Etats-Unis

Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a qualifié « d’extrêmement positive » sa rencontre mercredi avec son homologue américain Anthony Blinken à New York alors qu’Ankara menace de bloquer l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’Otan.

La rencontre de M. Cavusoglu et de M. Blinken a eu lieu dans le cadre du « mécanisme stratégique entre les Etats-Unis et la Turquie », destiné à améliorer les relations entre les deux pays marquées ces dernières années par de vives tensions. La menace d’Ankara de bloquer l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’Otan a aussi été à l’ordre du jour.

« Blinken a assuré que les Etats-Unis vont transmettre les messages nécessaires pour dissiper les préoccupations de la Turquie » à ce sujet, a affirmé M. Cavusoglu.

La Turquie reproche aux deux pays nordiques de faire preuve de mansuétude envers les rebelles kurdes du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) considéré comme une organisation terroriste. « Il est inadmissible que des alliés, ou ceux qui veulent adhérer à l’alliance, soutiennent des organisations terroristes qui nous visent », a réagi M. Cavusoglu. « Il est aussi inacceptable qu’ils imposent des restrictions en vente d’armes vers un allié », a-t-il ajouté.

Les Etats-Unis sont « confiants quant au fait que la Suède et la Finlande auront une procédure d’adhésion (à l’Otan) efficace et quant à la possibilité de répondre aux inquiétudes de la Turquie », a cependant fait savoir mercredi la Maison Blanche.