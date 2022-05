La Bible… adultère

On la connaissait, paraît-il, cette Bible imprimée en 1631 en Angleterre par Robert Baker et Martin Lucas. Le site littéraire Actualitté nous rappelle qu’elle contient la coquille la plus délectable de l’histoire de la typographie. Dans sa traduction des Dix Commandements (Exode 20 : 14), on peut ainsi lire : « Tu commettras l’adultère. » Sans négation. C’est pour ça qu’on l’appelle la « Wicked Bible », la Bible perverse. L’adultère recommandé, oups ! Un an après sa sortie, les imprimeurs découvrirent l’erreur. Le roi Charles Ier les destitua de leur licence et leur infligea une lourde amende. Les ouvrages furent détruits. Ceux qui restaient. Car certains avaient déjà été vendus. Une vingtaine de ces bibles resteraient encore en circulation de nos jours. On en a vu surgir une en Nouvelle-Zélande dernièrement. En mauvais état, certes, mais la phrase sacrilège y est. L’université de Christchurch l’étudie attentivement. Avec un petit sourire ironique quand même, non ?