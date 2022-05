Pourquoi les motards échappent aux amendes pour excès de vitesse

Les radars tronçons et autres flashs qui contrôlent la vitesse d’un véhicule n’affectent pas les motards de la même manière qu’ils le font avec les automobilistes. En cause, une plaque d’immatriculation en moins, qui permet aux motards de ne pas recevoir certaines amendes.

Les motards échappent à la plupart des contrôles routiers. Des recherches ont démontré qu’ils ne sont presque jamais flashés ou suivis par des radars tronçons. En effet, lors d’un contrôle routier, deux photos sont prises de la plaque d’immatriculation avant du véhicule. Une au début, et une à la fin du contrôle. La vitesse est ensuite calculée par le temps écoulé entre les deux photos. Les motos ne possèdent en général qu’une plaque d’immatriculation à l’arrière du véhicule, et ne se font donc pas prendre. C’est une conclusion confirmée par la ministre fédérale de l’Intérieur Annelies Verlinden à la VRT.

Pourquoi ne pas prendre une photo de la plaque arrière de la moto ?

La solution à ce problème semble simple, mais ne l’est pourtant pas. Si les autorités prennent des photos des plaques avant, c’est souvent parce qu’elles sont moins sales, et donc plus lisibles par les caméras. Il est également pratique pour la police d’avoir une idée de l’identité de l’auteur de l’infraction. Avec une photo avant du véhicule, c’est possible.