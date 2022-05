Les chats capables de se souvenir du prénom de leurs compères et de leurs maîtres, selon une étude

Distant, méfiant, et surtout solitaire, telle est la manière dont le chat est souvent décrit, à l’inverse du chien, considéré comme le meilleur ami de l’homme. Pourtant, une nouvelle étude réalisée au Japon et relayée par le site Science Alert vient mettre à mal cette idée reçue.

Afin de parvenir à ces conclusions, les chercheurs ont montré à un chat plusieurs images : celle d’un chat au hasard, et celle d’un chat vivant avec lui ou qui lui était familier. Ces images étaient affichées sur un écran tandis que le prénom, correct ou incorrect du chat montré était prononcé à haute voix.

Résultat : le chat regardait l’écran plus longtemps lorsque la photo et le nom prononcé ne correspondaient pas, certainement intrigué et surpris de l’erreur. Comme l’écrivent les scientifiques, « en entendant le prénom d’un chat, le sujet s’attendait à voir sa photo ».

En revanche, les chats vivant dans des « Cat café » – où l’on peut boire un verre entouré des chats- en compagnie d’un nombre plus élevé de félins, ne manifestaient pas de réaction particulière. Les structures étant plus grandes, et les chats plus nombreux, il y a en fait moins de chances que les mêmes prénoms soient prononcés, et donc qu’ils soient retenus.