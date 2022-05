Contre-proposition du PSG, tension à Madrid…: le dossier Kylian Mbappé rebondit à nouveau

Cette dernière ne serait pas uniquement financière. De fait, à en croire ces derniers, « Mbappé pourrait avoir un rôle plus important dans la stratégie du club s’il venait à prolonger dans la capitale française ».

Décidément, il n’y a pas un jour sans que le dossier Kylian Mbappé n’alimente les discussions. Les informations vont dans tous les sens. Ce jeudi, ce sont l’émission « El Chiringuito » et le journaliste espagnol Romain Molina qui énoncent que « le PSG a réalisé une contre-proposition pour ne pas laisser filer le prodige français ».

Un énoncé qui nécessite de plus amples précisions. Concrètement, et toujours selon ces sources, « il aurait le droit de choisir le futur coach, de définir les joueurs à recruter en priorité et de préciser quels éléments du noyau devraient quitter le club ».

Dans la presse espagnole, le positivisme au sujet de l’arrivée de Mbappé à Madrid n’est plus nécessairement de mise. La stupeur, voire même la crainte… Tels sont les sentiments décrits dans de nombreux médias. Sur les réseaux sociaux, la tension est palpable et certains supporters madrilènes ne savent plus à quel saint se vouer.