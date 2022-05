Dave Mattheus est le nouveau coach des dames d’Anderlecht

Anderlecht vient de réaliser le double Coupe-Championnat sous la houlette de Johan Walem qui a décidé de ne pas prolonger son aventure et qui ne sera resté qu’une saison. L’ancien Diable rouge aura mené les Anderlechtoises à leur 9e titre de championnes, le 5e d’affilée, et à une 11e Coupe de Belgique, la première depuis 2013.

Après huit saisons et demie passées à La Gantoise, dont six à la tête des Ladies, Dave Mattheus sera le nouvel entraîneur d’Anderlecht la saison prochaine, a officialisé le club bruxellois jeudi.

Dave Mattheus, 37 ans, avait annoncé en décembre avoir besoin d’un nouveau challenge et qu’il quitterait La Gantoise à l’issue de la saison. Il peut s’enorgueillir d’avoir offert aux Gantoises leurs premiers trophées avec deux Coupes de Belgique (2017 et 2019), structurant le club et ajoutant deux titres avec les Espoires et un titre de vice-championnes avec les dames (2018). Cette saison, La Gantoise a disputé les Playoffs 2.

Dave Mattheus n’arrive pas seul. Il emmène avec lui Silke Vanwynsberghe, 25 ans, pilier de la défense centrale gantoise cette saison et capitaine de sa désormais ex-formation où elle aura joué six ans. Avec un contrat de deux ans, elle effectue aussi le trajet de Gand à Bruxelles et rejoint une ancienne coéquipière Marie Minnaert, une ex-joueuse de La Gantoise, qui évoluait depuis deux saisons à Club Bruges YLA cette saison et dont le passage à Anderlecht a été annoncé mardi.