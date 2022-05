Les orages s’abattent sur la Belgique

Ce jeudi après-midi et en début de soirée, une nouvelle vague d’averses accompagnées d’orages traversera la Belgique depuis le sud-ouest. Les plus fortes averses donneront des cumuls de 10 à 20 l/m². Quelques coups de vent et chutes de grêle seront possibles.

Ce soir, c’est principalement dans la moitié est de la Belgique que séviront encore les averses orageuses. Après une relative accalmie en fin de soirée ou en début de nuit, de nouvelles averses encore accompagnées d’orage se développeront localement au sud du sillon Sambre et Meuse. Des éclaircies seront présentes les premières heures. Ensuite, les nuages deviendront majoritaires avec même la possibilité de formation de nuages bas ou d’un banc de brouillard. Les minima se situeront entre 10 et 15 degrés, sous un vent faible de directions variées, d’abord le plus souvent de nord-ouest puis d’est à sud-est.

Cet après-midi, des éclaircies se partageront le ciel avec des développements nuageux parfois porteurs d’averses. Ces dernières pourront par endroits encore être intenses et s’accompagner d’orage. Quelques coups de vent ou chutes de grêles sont possibles. Au fil des heures, une amélioration se dessinera dans l’ouest du pays alors que le risque orageux se décalera vers l’est. Les maxima varieront entre 19 degrés en bord de mer et 28 degrés en Lorraine belge. Le vent sera faible à modéré, d’ouest à nord-ouest dans la partie nord-ouest du territoire, et plutôt d’ouest à sud-ouest dans le sud-est.

Vendredi

De nouvelles pluies abondantes et averses orageuses reviendront rapidement depuis la France. Par endroits, nous serons probablement confrontés à des orages importants avec des précipitations très intenses et de fortes rafales de vent. Nous vous invitons à suivre attentivement l’évolution de la situation. En fin d’après-midi, un temps plus sec avec des éclaircies reviendra sur l’ouest. Les maxima varieront entre 17 degrés en bord de mer et 27 degrés en Lorraine belge. Le vent d’abord généralement faible et variable deviendra modéré de secteur ouest.

Le numéro 1722 est activé

Le SPF Intérieur a activé le numéro 1722, mercredi soir, en raison de l’avertissement d’orage émis par l’Institut royal météorologique (IRM).

L’IRM prévoit le passage d’une zone d’averses orageuses sur le pays dès la seconde moitié de nuit. Elle abordera le territoire par l’ouest puis se propagera sur les autres régions jeudi après-midi.

En cas de fortes averses orageuses, des cumuls de 10 à 20 l/m2 seront possibles, de même que des rafales de vent pouvant atteindre 70 km/h ainsi qu’un risque de grêle, surtout sur l’est du pays, selon l’IRM.

En cas de dommages causés par une tempête et de dégâts des eaux pour lesquels l’assistance des pompiers est nécessaire, il est possible d’introduire une demande via l’e-guichet www.1722.be ou d’appeler le 1722, souligne le SPF Intérieur dans un communiqué.