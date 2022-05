«Tout le monde peut devenir technicien en fibre optique»

Début mai, Proximus organisait un Fiber Job Day dans ses bureaux bruxellois pour présenter les métiers liés au développement du réseau fibre en Belgique, et les perspectives d’emplois qui en découlent. L’événement était ouvert à tous et l’entreprise se réjouit d’avoir enregistré une très forte participation : plus de 500 personnes sont venues découvrir comment est déployé le réseau de la fibre optique.