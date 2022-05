Les technopédagogues diplômés, une espèce rare et recherchée

En 2016, le Forem analysait les effets de la transition numérique sur les secteurs économiques en termes d’activités, de métiers et de compétences, et identifiait alors des métiers dits « d’avenir ». On y trouvait à la fois des nouveaux métiers, des métiers existants dont le contenu évolue et des métiers à potentiel de croissance en termes d’effectifs.

Dans le cadre de ses travaux, le Forem s’est penché sur le métier de Digital Learning Manager (DLM). C’est un chef de projet qui accompagne les équipes technique et pédagogique dans la conception de programmes de formations digitalisés ou de ressources pédagogiques numériques destinés aux personnes qui accompagnent, à distance, un apprenant ou un groupe d’apprenants par les moyens de communication et de formation que permettent aujourd’hui l’informatique, le multimédia et l’internet.