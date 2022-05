Rallye du Portugal: Thierry Neuville signe le quatrième temps du shakedown

Thierry Neuville (Hyundai) a signé le quatrième temps du shakedown du rallye du Portugal, 4e manche du championnat du monde WRC, jeudi.

Pour ce premier rallye sur terre de la saison, Neuville a bouclé le shakedown avec un chrono de 2 : 56.9 lors de son troisième et dernier run pour prendre la quatrième place. Le Britannique Elfyn Evans (Toyota) s’est montré le plus rapide en 2 : 56.1 devant l’Irlandais Craig Breen (Ford), deuxième en 2 : 56.5 et l’Estonien Ott Tänak (Hyundai), troisième en 2 : 56.8.