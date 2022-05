Quelques clics pour vous débarrasser de vos vieux appareils électr(on)iques au boulot ou à l’école !

Combien d’appareils électr(on)iques trainent dans les entreprises, écoles, hôpitaux et autres organisations ? Des tonnes et des tonnes d’ordinateurs portables, des écrans d’ordinateur, des téléphones et même de plus grands appareils comme des frigos et des congélateurs. Tant de matériel mis au rebut car ils sont obsolètes alors qu’ils pourraient encore servir… ou être recyclés et réutilisés.

Le principal souci ? On ne sait pas vraiment comment s’en débarrasser

Face aux nombreuses tâches déjà prévues sur le lieu de travail, l’enlèvement de tous ces appareils électriques et électroniques n’est logiquement pas une priorité absolue pour les organisations. Une personne doit y consacrer du temps, faire des recherches sur les possibilités d’enlèvement, le recyclage, sans oublier le budget à y consacrer… Bref, une tâche fastidieuse. Il faut parfois attendre un grand nettoyage ou un déménagement des locaux pour quelque chose soit fait. Et si on vous disait qu’il existe un service gratuit pour les professionnels : PME, entreprises, écoles, collectivités, hôpitaux… ?

Quelques clics en ligne… et vous attendez sagement le camion

Pick-up, c’est le service de Recupel qui vient directement dans vos locaux pour enlever tout le matériel électrique et électronique que vous n’utilisez pas ou plus. Si on pense surtout aux ordinateurs et autres claviers, n’oubliez pas non plus les projecteurs, lave-vaisselles, bouilloires et autres machines à café empilés les uns sur les autres dans des placards ou dans des caisses. Vous pouvez vous en débarrasser en quelques clics en remplissant le formulaire pour demander un enlèvement. Cela ne vous prendra que quelques minutes. Il vous suffit de préparer vos données d’entreprise, d’évaluer la quantité et le type d'appareils… et c’est tout. Le service Recupel Pick-up analyse la demande et si elle répond aux conditions générales, le transporteur vous confirmera le rendez-vous !

Des avantages pour votre organisation… et la planète !

Simple et pratique non ? D’autant que cela a de nombreux avantages pour votre organisation : un gain énorme de place dans votre organisation et des économies évidentes puisque tout est gratuit ! C’est aussi un geste pour la planète et pour l’économie circulaire. Faire enlever vos anciens appareils permet de leur offrir une deuxième vie grâce au réemploi et au recyclage. La plupart des appareils contiennent de nombreux composants précieux (or, argent, palladium...) qui peuvent être réutilisés dans de nouveaux appareils. Et cela évite également qu’ils proviennent de l’exploitation minière classique, les ressources de notre planète sont ainsi mieux préservées.

Faites un grand nettoyage au travail, vider vos armoires, vos caves ou vos bureaux, et demandez un « Pick-up » de vos appareils électr(on)iques inutilisés. Bon pour votre organisation, votre porte-monnaie et la planète ! www.recupel.be/Pick-up