Elargissement de l’Otan: pourquoi la Turquie s’oppose-t-elle à l’adhésion de la Suède et de la Finlande?

Le président turc Recep Tayyip Erdogan maintient toujours son opposition à l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Otan. « Nous avons dit aux responsables de l'Otan que nous dirons “non” à une adhésion de la Finlande et de la Suède. Cela restera notre position », a-t-il déclaré jeudi au radiodiffuseur public TRT.

Mercredi, la Turquie a bloqué le début des pourparlers d'adhésion au sein du Conseil de l'Atlantique Nord, l’organe central pour lancer le processus d'adhésion. Selon Ankara, la Finlande et la Suède soutiennent le Parti des travailleurs du Kurdistan PKK et la milice kurde syrienne YPG. La Finlande et la Suède veulent rejoindre l'alliance militaire en raison de l'invasion russe en Ukraine.