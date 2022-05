Orages: la Belgique pourrait passer en alerte orange

La Belgique est touchée ce jeudi par des orages, de la grêle et des rafales de vent. Et la situation pourrait empirer ce vendredi.

Les conditions météorologiques pourraient empirer en cette fin de semaine. Selon l’IRM, notre territoire pourrait passer en vigilance orange, alors que nous sommes en alerte jaune ce jeudi. C’est l’IRM qui l’annonce sur son site. « En effet, nous pourrons facilement dépasser dans certaines régions les 40 l/m² en une seule heure lors des épisodes pluvieux ou orageux les plus sévères », explique l’institut. « De fortes rafales de vent pourront aussi survenir. » Une alerte orange indique des orages parfois violents accompagnés de précipitations abondantes et de fortes rafales de vent, alors qu’un code jaune désigne un risque d’orages locaux accompagnés d’averses soutenues.

Des averses orageuses attendues

La prévision de l’IRM est publiée alors que des averses orageuses vont traverser la Belgique ce jeudi, tout comme des rafales de vent et de la grêle. Après avoir touché l’ouest et le centre du pays en début de journée, elles se déplaceront ensuite vers l’est en cours d’après-midi. C’est principalement dans cette partie du territoire qu’elles pourraient être intenses et atteindre une vitesse de 70 km/h, voire localement plus.

Toutefois, un temps plus sec avec des éclaircies reviendra graduellement à partir de l’ouest du pays. Ce soir, le temps redeviendra généralement sec partout, avec des éclaircies. Au niveau des températures, les maxima varieront entre 19ºC en bord de mer, 25ºC dans le centre du pays et 28ºC en Campine et en Gaume.