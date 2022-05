Le lait d’ânesse, l’or blanc aussi à boire

Le lait d’ânesse fait fureur en cosmétique, mais se consomme aussi à boire. Sa production est peu répandue et limitée en quantité, résultat : ce lait précieux se vend à prix d’or.

La légende raconte que Cléopâtre se prélassait quotidiennement dans des bains de lait d’ânesse pour entretenir la beauté et la jeunesse de sa peau. Depuis l’Antiquité, et aujourd’hui encore, ce lait s’est forgé une réputation dans le monde de la cosmétologie. En crème ou en savon, d’aucuns le plébiscitent pour soulager les peaux les plus réactives, quand d’autres y voient un remède miracle contre l’eczéma ou le psoriasis.