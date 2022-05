Pas de retour au Standard: Christian Benteke devrait rester à Crystal Palace la saison prochaine

Dans une situation délicate à Crystal Palace et absent du prochain rassemblement des Diables rouges, Christian Benteke mise sur la stabilité et ne devrait pas animer le prochain mercato estival.

Pas de retour en Belgique, et encore moins au Standard pour Christian Benteke. En tout cas, certainement pas cet été. Contacté par nos soins, Kismet Eris, son agent depuis ses débuts professionnels, a confirmé que l’attaquant belge allait rester à Crystal Palace la saison prochaine. « Christian a connu des dernières saisons plus difficiles, mais il est très heureux à Londres. Revenir en Belgique n’est pas à l’ordre du jour », indiquait son homme de confiance, répondant par la même occasion à certaines rumeurs nées outre-Manche qui faisaient état d’intérêts provenant de Sclessin (il y a évolué entre 2009 et 2011) et de Trabzonspor (le champion de Turquie).

Le Diable rouge a encore un contrat d’une saison avec les Eagles (+ une saison en option) et apprécie, au même titre que les membres de sa famille, la vie dans la capitale anglaise. Bien que sa situation ne soit pas des plus aisées à Crystal Palace, il compte donc respecter son bail jusqu’au bout, lui qui avait resigné un nouveau contrat en juin 2021. Sous les ordres de Patrick Vieira, l’attaquant de 31 a participé à trente rencontres (avec quatre buts et un assist à la clé). Mais son statut s’est étiolé ces derniers mois puisque sa dernière titularisation remonte au… 1er janvier. Un bail, une éternité pour un joueur qui marche à la confiance. Depuis lors, son temps de jeu ayant en effet fameusement chuté (61 minutes en Premier League et 62 en FA Cup).

La barre des 100 buts en Premier League ?

Joueur belge avec le plus d’apparitions dans le championnat anglais, Christian Benteke affiche un bilan de 86 réalisations depuis son arrivée en 2012. Secrètement, il rêve d’atteindre, un jour, la barre mythique des 100, comme il nous l’avait révélé il y a quelques mois. « C’est clairement l’un de mes objectifs. 100, c’est un beau chiffre, ça a quelque chose de symbolique. Quand je vois mon histoire et d’où je viens, ce serait vraiment incroyable. Mais je ne me mets pas pour autant davantage de pression par rapport à ça. Si je n’y arrive pas, ce ne serait pas un regret en tant que tel, mais il est clair que c’est l’un de mes défis prochainement. » En restant à Crystal Palace, il se donne donc vraisemblablement une (petite ?) chance d’entretenir ce rêve.