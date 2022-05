Jacques Abeille, Eduardo Varela, James Ellroy... Les poches des Livres du Soir

De la très grande aventure et de très bons livres vous emmènent en Patagonie, à Los Angeles, au cœur du Big Bang ou dans ces jardins merveilleux où poussent les statues et l’art. Ce qu’il ne faut pas rater.

Les jardins statuaires ****

Jacques Abeille

Une centaine de jours après la mort de son auteur, la réédition d’un roman majeur, à la fois exploration, fantasy, conte et fable. L’action se déroule dans un monde imaginaire où poussent des statues, œuvres de créateurs jardiniers. Parabole de l’art vu comme l’accompagnement d’une inspiration plutôt que procédé mécanique, ce roman conjugue bienveillance et performance stylistique. A embrasser comme on s’immerge dans du Tolkien.

Illustrations de François Schuiten, Le Tripode, 528 p., 13,9 €

Patagonie route 203 ***

Eduardo Fernando Varela