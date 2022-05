«En Normandie, je voulais peindre l’arrivée du printemps comme je l’avais fait au Yorkshire, en 2011»

Aujourd’hui, c’est ici, en Normandie, que vous vous sentez chez vous ?

Oh oui. Il y eu une chose formidable avec le covid. Je n’ai pas eu un seul visiteur durant des mois. Et nous n’avons pas la télévision, ici. Quand on veut regarder un film, c’est sur la tablette ou l’ordinateur. Par contre, je lis énormément. Et puis surtout, je pouvais entièrement me consacrer à mon travail. Je travaillais tous les jours et le soir, je préparais le lendemain. Ca a été une année formidable.