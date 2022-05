Dans LéNA cette semaine: la vie à Little Odessa contaminée par la guerre russe en Ukraine

Ici, tout au sud du district de Brooklyn, à la périphérie de New York, s’est installée au fil des décennies l’une des plus grandes communautés d’émigrés russes et ukrainiens en dehors des anciens pays soviétiques. Dans le langage populaire, le quartier est appelé Little Odessa. Les citoyens des anciens pays soviétiques, qui étaient devenus étrangers les uns aux autres, se sont comme « redécouverts » mutuellement à Brighton Beach. Ici, l’Est a toujours été proche et loin à la fois. Jusqu’à ce que, le 24 février 2022, la guerre éclate aussi ici. Pas une guerre de chars et de missiles, mais une guerre de méfiance et de haine.

« Brighton Beach ne sera plus jamais comme avant », regrette Angelina, qui a grandi en Ukraine, ses parents vivant toujours à Kiev. « Des gens sont entrés dans mon magasin et m’ont lancé que les images de l’invasion n’étaient que pure fiction. De la pure fiction ! Je ne comprends pas comment on peut être aussi aveuglé. »