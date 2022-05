Le médecin liégeois qui a délivré 2.000 faux CST condamné à se faire soigner

A la fin de l’année passée, on découvrait qu’un médecin liégeois avait vendu à travers la Belgique plus 2.000 CST à des prix variant entre 200 et 1.000 euros. Ces escroqueries aux lourdes conséquences sanitaires auraient été commises pour assouvir son assuétude au jeu. Cette information nous vient de Sudinfo . Le médecin avait déjà des antécédents, qui ont été jugés ce jeudi à Liège.

Deux autres plaignants évoquaient des sommes remises au prévenu (1.310 euros pour l’un, et 980 euros pour l’autre) pour acquérir des iPhones à moitié prix. Ils ne les auraient jamais reçus. Les preuves étant plus légères, le médecin liégeois a été acquitté pour ces faits-là.

L’avocat de la défense, Me Meter, a demandé l’acquittement et à titre subsidiaire une probation autonome, soutenant que son client assurait qu’il allait rembourser ses emprunts. Me Meter avait également annoncé que le médecin liégeois allait suivre une thérapie pour sortir de son addiction au jeu. Il y sera maintenant obligé par la justice, car le jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Liège précise qu’il ne pourra plus fréquenter de casino, sous peine de voir sa peine de probation autonome devenir un an d’emprisonnement et 800 euros d’amende. Le médecin doit également rembourser sa victime.