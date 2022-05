Le jeu de la mort et de la pénitence

Ce n’est pas un mais deux inspecteurs que met en scène le nouveau thriller du natif de Leeds à qui l’on doit déjà le haletant Un sur deux. On retrouve bien l’inspecteur Mark Nelson toujours hanté par le décès par noyade, sous ses yeux, de son amie Lise. Quand on lui demande d’élucider l’affaire d’une femme trouvée errant dans la rue, ce n’est pas un cadeau dans la mesure où celle-ci est morte deux ans plus tôt dans un accident de voiture. Non seulement la femme semble égarée tout en disant vrai quant à son identité mais elle ne peut expliquer pourquoi quelqu’un s’est acharné sur son visage au point de la défigurer à coup de scarifications à l’aspect rituel.