Grande première: six femmes arbitres, dont trois principales, sélectionnées pour la Coupe du monde au Qatar

La Fifa a révélé ce jeudi la liste des arbitres qui siffleront des matches lors de la Coupe du monde au Qatar du 21 novembre au 18 décembre prochain. Ce sont au total 129 arbitres (principaux, assistants et vidéo) qui seront sur le pont lors du Mondial. Et parmi eux on y retrouve pour la première fois des femmes.

Trois arbitres principales et trois assistantes officieront lors du tournoi en fin d’année. Il s’agit de la Française Stéphanie Frappart, la Rwandaise Salima Mukansanga et la Japonaise Yoshimi Yamashita, ainsi que la Brésilienne Neuza Back, la Mexicaine Karen Díaz Medina et l’Américaine Kathryn Nesbitt.