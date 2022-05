Alexandre Lacroix: «J’invite à considérer le sexe comme une œuvre d’art vivante»

Le philosophe Alexandre Lacroix explore la sexualité d’aujourd’hui en déconstruisant certains schémas, comme l’injonction de l’orgasme. Il invite à sortir de l’autoroute du plaisir pour explorer d’autres routes plus pittoresques. Voire ne pas arriver exactement à destination…

Après avoir publié une Contribution à l’histoire du baiser, le philosophe Alexandre Lacroix propose d’Apprendre à faire l’amour. En déconstruisant les influences néfastes subies par le chef de file de la sexologie, Sigmund Freud, et par le porno mainstream, il dénonce un schéma réducteur qui façonne nos gestes et nos habitudes. Au travers d’une trentaine de courts chapitres explorant différentes facettes de la relation sexuelle, l’auteur invite à considérer le sexe comme une œuvre d’art vivante. Et rappelle l’essentiel de cet acte que nous accomplissons des milliers de fois dans une vie : prendre du bon temps.

Le titre de votre livre est pour le moins accrocheur… Pourquoi « apprendre à faire l’amour » ?