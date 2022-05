Benoît Philippon: «Ecrire, c’est raconter les humains»

« Petiote », c’est Emilie, 14 ans. Son père, Gus, est un raté. Il ne peut plus la voir. Alors, il prend les clients d’un hôtel en otages pour la récupérer. Le roman de Benoît Philippon est dramatique et drôle, profond et tourbillonnant.

Il l’avait déjà montré dans Mamie Luger, Benoît Philippon aime les cabossés de la vie, il les met en scène avec tendresse et les décrit avec un ton bien personnel, fait de langage populaire, de vannes, de traits d’esprit, de péripéties multiples et de rebondissements inattendus. Petiote est un roman enlevé, dur et léger à la fois, qui, sous le costume du thriller, nous fait réfléchir à pas mal d’injustices de notre société et nous émeut souvent.

Vous avez écrit ce roman pour vous amuser et amuser le lecteur ou pour attirer son attention sur des problèmes comme les pères déboussolés ?