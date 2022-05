Match truqué au Ghana: il inscrit deux buts contre son camp pour éviter que les parieurs ne raflent la mise (vidéo)

Ce footballeur ghanéen est suspendu pour une période de six mois. Pour un coup violent ? Pour une véritable agression ? Rien de tout ça ! En fait, il a volontairement marqué deux buts contre son camp lors du même match.

Remplaçant alors que c’était déjà 5-0, Musah a prévenu son coach. Souhaitant briser le silence et dénoncer l’affaire, il l’a convaincu de monter au jeu. Dans la foulée, ces deux buts ont alors permis d’obtenir une marque de 7-0…

S’il a été félicité par les joueurs de son équipe, la fédération de football au Ghana l’a condamné à six mois de suspension. Précisons encore que son club a dû payer une amende et qu’un autre joueur de cette équipe, impliqué dans cette affaire, est suspendu pour deux ans et demi.