Le MR veut permettre aux commerces d'élargir les heures d'ouverture, y compris le dimanche

Florence Reuter, députée fédérale du MR, a déposé une proposition pour permettre aux magasins d’ouvrir plus tard, ainsi que certains jours supplémentaires s’ils le souhaitent.

Selon cette proposition de loi prise en considération jeudi à la Chambre, outre l’ouverture jusqu’à 22h00, les commerces pourraient déroger une fois par mois au jour de repos hebdomadaire qui a été défini, généralement le dimanche. Cette mesure offrirait, selon la députée, une plus grande égalité entre les commerces physiques et l’e-commerce.

Cette démarche est vivement encouragée par le Ministre des Indépendants et PME David Clarinval (MR) et par l’Union des Classes Moyennes, assure-t-elle. Selon l’UCM, « cette proposition peut effectivement aider certains commerçants à augmenter leurs chiffres de vente sans que d’autres se sentent obligés de suivre cette tendance. Afin de vérifier si les mesures sont bénéfiques, la proposition de loi prévoit une évaluation des nouveaux dispositifs après les six premiers mois de mise en vigueur. »