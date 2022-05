Elie Bruyninckx (TUI): «L’envie de voyager domine clairement»

TUI Belgium enregistre chaque jour 20 % de réservations en plus qu’en 2019 à la même époque. Il existe une vraie pénurie de talents.

C’est le leader incontesté des vacances en Belgique. Depuis la disparition du principal/seul concurrent (Thomas Cook), le Groupe TUI et ses différentes marques dominent le marché belge du tour-opérateur intégré, qui gère tout, depuis sa propre compagnie aérienne (TUI Fly) jusqu’à l’animation piscine de l’hôtel à destination. Elie Bruyninckx est le CEO « Western Regions » du groupe qui inclut le Benelux, la France et le Maroc et la compagnie aérienne belge. Il le confirme, les réservations pour cet été se portent très bien.

C’est reparti comme « avant » ?