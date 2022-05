Un bon test face à l’Espagne

Du côté des Panthères, on entame, à présent, la dernière ligne droite de la préparation pour la prochaine Coupe du monde qui débutera le 3 juillet prochain face à l’Afrique du Sud, à Terrassa. Il reste également dix rencontres aux protégées de Raoul Ehren (Espagne, Chine, Inde, Angleterre et Pays-Bas) pour régler les derniers détails avant le tournoi où elles afficheront de sérieuses ambitions. Huitièmes mondiales, elles ont démontré lors de leurs dernières sorties qu’elles avaient bel et bien franchi des paliers importants dans leur progression et qu’elles pouvaient, dorénavant, lutter pour des médailles lors des tournois majeurs. Face à l’Espagne (7e au classement FIH), les Red Panthers, toujours privées de Stephanie Vanden Borre, vont donc poursuivre le travail de fond entrepris depuis plusieurs mois au nveau technique et tactique. La structure est plus mature et bien en place tout comme le nouveau système de press. Les Belges jouent vite, récupèrent plus de balles et ont donc l’opportunité de contrôler plus le jeu.