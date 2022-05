L’envie de partir en vacances l’emporte sur le prix du carburant

Le cumul des factures passées (covid, inondations,…) et celui des factures à venir (carburant, énergie, inflation) décourage-t-il de partir en vacances ? Les avis sont partagés. Si on se réfère à Elie Bruyninckx, le CEO de la filiale TUI Western Regions (Belgique, France, Pays-Bas, Maroc), ces dernières semaines, de loin le leader de la vente de vacances en Belgique, chaque jour se vend 15 à 20 % de séjours en plus qu’à époque comparable en 2019 (année de référence d’avant la crise pandémique). Et globalement, le montant du dossier moyen par personne a augmenté à 1.300 euros contre 1.100 avant (lire ci-dessous).