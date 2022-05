WTA Strasbourg: Elise Mertens éliminée en double aussi

Associée à la Française Diane Parry, Elise Mertens a été éliminée également en double au tournoi de tennis WTA 250 de Strasbourg, joué sur terre battue dotée de 251.750 dollars, jeudi en France.

En demi-finales, Mertens, numéro 2 mondiale en double, et Parry (WTA 339 en double) se sont inclinées en deux manches - 6-3, 6-3 - contre l’Américaine Nicole Melichar-Martinez et l’Australienne Daria Saville. La partie a duré 1 heure et 13 minutes.