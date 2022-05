Les Red Lions remettent l’ouvrage sur le métier

C’est une équipe belge rajeunie et quelque peu expérimentale qui reprendra la Pro League face à l’Espagne. Mais toujours avec un seul et même objectif : trouver le juste équilibre entre les fondements du jeu collectif et les qualités individuelles de chacun.

Même si la Coupe du monde messieurs ne débutera que le 13 janvier prochain en Inde, les champions olympiques sont déjà sur le pont depuis le mois de septembre dernier. Les joueurs belges n’ont profité que d’une courte période de repos après le sacre, à Tokyo, et terminent donc la saison sur les rotules. Mais qu’importe, ils ont toujours faim de victoires et surtout ils sont bien conscients de la nécessité de poursuivre le travail à l’image de John-John Dohmen. « C’est évident que l’état de forme n’est pas optimal. La saison a été extrêmement fatigante car tout le monde est resté concerné par les playoffs ou la descente jusqu’à la dernière journée de championnat. A côté de cela, durant cet hiver, nous avons entrepris un travail de fond indispensable avec des sessions fatigantes qui paieront, plus tard, quand le programme sera peut-être un peu plus relax. C’est vrai que nous aurions préféré redémarrer de manière moins intensive.