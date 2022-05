Les livres: un vrai partenariat créatif avec Benedikt Taschen

Par N.Ce et J.-M.W.

Ces dernières années, les livres ont pris une place de plus en plus importante dans le travail créatif de David Hockney. Avec Benedikt Taschen, il a développé un véritable partenariat créatif, bien au-delà du simple livre d’art classique.

« Benedikt, je l’ai rencontré en 1995 avec Billy Wilder qui était un ami… et son épouse qui prenait Benedikt pour un pornographe. Benedikt a fait un premier livre avec la série de dessins que je faisais sur iPhone puis iPad depuis mes fenêtres. Chaque matin, le soleil me réveillait. Donc, tous les jours, je peignais le lever du soleil sans du tout savoir ce que j’allais en faire. J’ai commencé à envoyer ces images à une vingtaine de personnes… et elles adoraient ça. Chaque matin, elles ouvraient mon mail pour découvrir ce que je leur avais envoyé. »