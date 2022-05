L’entraîneur: l’avenir incertain de Kompany

Quel avenir pour Vincent Kompany à Anderlecht ? Sera-t-il toujours l’entraîneur principal des Mauves la saison prochaine ? Ces dernières semaines, personne ne répond à cette question par l’affirmative et de manière catégorique, au parc Astrid. Où l’on n’exclut pas le départ du T1 le plus célèbre de Pro League dans un club étranger dès l’été. On parle de plus en plus de l’intérêt, réel et insistant, de Burnley qui en a fait son choix nº1 (voir par ailleurs). Le club du Lancashire n’est pas le seul à être séduit par le profil de l’ancien Diable rouge, Wolfsburg étant, entre autres, aussi sur les rangs.