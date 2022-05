Les jeunes: un «Neerpede boy» dans le top dix du temps de jeu

Lors des trois derniers matches d’Anderlecht, on s’est approché du grand objectif de Marc Coucke : celui de voir un Sporting composé pour moitié d’éléments formés à Neerpede. Lors des deux confrontations contre l’Antwerp et face à l’Union Saint-Gilloise, quatre éléments du centre de formation figuraient dans le onze de départ : Hannes Delcroix, Marco Kana, Kristian Arnstad et Francis Amuzu. Mais comme le souligne si souvent Vincent Kompany, il ne faut pas s’arrêter aux deux ou trois derniers matches pour juger d’une tendance. Et si on applique cela à la question des jeunes joueurs formés à Neerpede, le constat est bien moins joyeux pour les jeunes du cru lors de cet exercice 2021-2022.