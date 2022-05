Grelons, rafales de vent, pluie: après les premiers orages, voici les prévisions météo des prochaines heures (photos et vidéos)

Ce vendredi, la Belgique sera au beau milieu d’une cyclogénèse. La formation de cette dépression sur nos régions induira un risque important de précipitations intenses et d’orages.

Ce jeudi, de forts orages ont frappé le Nord-Pas-de-Calais en France et gagnent désormais la Belgique. Une nouvelle vague d’averses accompagnées d’orages traversera la Belgique depuis le sud-ouest, jeudi après-midi et en début de soirée. Quelques coups de vent et chutes de grêle seront également possibles, selon l’Institut royal météorologique (IRM) qui a placé le pays en alerte jaune pour la journée. La situation ne va guère s’améliorer vendredi puisqu’une nouvelle alerte aux orages est déjà émise. L’avertissement pourrait même passer en vigilance orange.

Cet après-midi, des éclaircies se partageront le ciel avec des développements nuageux parfois porteurs d’averses. Ces dernières pourront par endroits encore être intenses et s’accompagner d’orage. Quelques coups de vent ou chutes de grêles sont possibles.