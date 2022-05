«Déjà vu»: L’Otan s’est retrouvé un ennemi

S’il a voulu, en envahissant l’Ukraine, envoyer un avertissement aux Occidentaux et aux voisins de la Russie tentés de rejoindre l’Otan, Vladimir Poutine a obtenu exactement l’effet inverse de celui recherché. Non seulement la Finlande et la Suède, pays historiquement neutres, ont déposé leur demande d’adhésion alors que le sujet n’était pas à l’ordre du jour il y a trois mois à peine, mais l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, qu’Emmanuel Macron déclara en état de «<UN>mort cérébrale<UN>» en novembre 2019, vit une seconde jeunesse.