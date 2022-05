La der’ d’Undav à l’Union: l’anonyme devenu star

Ce dimanche face à l’Antwerp, Deniz Undav fera ses adieux au club saint-gillois après deux années de bons et loyaux services lors desquelles il aura planté 45 buts et délivré 18 assists, toutes compétitions confondues (en 69 apparitions). Arrivé à la Butte durant l’été 2020 dans le costume du parfait inconnu en provenance du SV Meppen, club de D3 allemande, il en repart en habits de gala, auréolé, plus que probablement, du titre de meilleur buteur du championnat. Que de chemin parcouru pour l’attaquant turco-allemand qui avait fait ses premiers pas à l’Union lors d’un stage d’avant-saison à Spa. « Je me rappelle qu’il était un peu timide à son arrivée mais que, le soir même, on avait fait son bizutage », sourit Teddy Teuma, le capitaine saint-gillois. « Je l’avais vu chanter et se mélanger au groupe, décelant directement en lui une grande force de caractère. Je savais que ce joueur allait me plaire. »