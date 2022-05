Météo: d’où vient le bruit de l’orage?

Jeudi, la Belgique était touchée par des orages, de la grêle et des rafales de vent.

Les conditions météorologiques pourraient empirer en cette fin de semaine. Selon l’IRM, notre territoire pourrait passer en vigilance orange, alors que nous sommes en alerte jaune depuis ce jeudi.

Comment se forme le tonnerre ?

Les orages sont accompagnés de foudre et de tonnerre. La foudre est un phénomène causé par une différence de potentiel électrique entre les nuages et le sol. La décharge électrique (l’éclair que l’on peut observer à l’œil nu) qui est produite ensuite peut se faire soit entre deux nuages, soit entre un nuage et le sol.