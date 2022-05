Justine Henin avant Roland-Garros: «David Goffin doit continuer sa reconstruction à travers le plaisir du jeu»

Roland-Garros 2022 débute ce jeudi soir avec le tirage au sort. Justine Henin préface une édition « pour une fois très ouverte chez les messieurs et beaucoup moins chez les dames ». Ses favoris : Novak Djokovic, Carlos Alcaraz et Rafael Nadal côté masculin, Iga Swiatek côté féminin. Une interview à découvrir en vidéo.

En plus d’une heure, rien que pour nous, Justine Henin a tracé les lignes de ce que devrait la prochaine édition de ce Roland-Garros qui débute enfin à nouveau dans des conditions normales, ce dimanche.

« Comme d’habitude, je parle beaucoup », sourit celle qui fêtera à la fois ses 40 ans (le 1er juin) et les 25 ans de son premier titre parisien chez les juniores (quatre autres suivront chez les grandes!), au micro de France-Télévisions. Mère de famille (Lalie a 9 ans et Victor 5), femme active au sein de son académie et d’une Fondation qu’elle vient de réorienter, la Rochefortoise reste une passionnée invétérée de tennis. Qu’elle « ne pratique plus que pour faire plaisir », qu’elle ne suit pas en tant que coach (« j’ai reçu des demandes, encore l’an dernier, je ne ferme jamais la porte, mais ce n’est pas, pour l’instant, mon plan de carrière »), mais qu’elle adore analyser en tant que consultante.

En avance, donc, sur le public français, elle vous livre, ici, ses impressions avant le grand show de la Porte d’Auteuil. Du Justine Henin, telle qu’on la connaît : prompte sur la balle, généreuse dans l’exercice et jamais avare d’un petit revers claqué avec maestria.

Justine, première question simple, à quel Roland-Garros doit-on s’attendre cette année ?

Je m’attends à un Roland-Garros extrêmement ouvert. On avait l’habitude de le dire côté féminin depuis longtemps, mais maintenant on peut le dire un petit peu plus côté masculin. C’est vrai que pendant des années, à la question ouverte « Rafael Nadal est-il le grand favori ? » La réponse était assez claire… Aujourd’hui, il fait toujours partie des favoris, car on ne peut surtout pas l’enterrer, ce serait même un manque total de respect par rapport à son palmarès à Paris. Mais il est peut-être un peu moins favori qu’avant, aux côtés des Djokovic et Alcaraz.

Même pas de la place pour un outsider ?

Un outsider ? C’est difficile à dire parce que j’ai suivi beaucoup de joueurs ces derniers temps, mais je n’en vois pas vraiment un qui pourrait aller bousculer la hiérarchie dont on vient de parler. Alors on peut parler de Tsitsipas, Zverev, qui peuvent jouer un tennis exceptionnel. Tsitsipas (NDLR : le finaliste de l’an dernier), à la base, est celui qui, à mon avis, a peut-être ce rôle aussi de perturbateur. Il vient d’ailleurs de remporter deux fois Monte-Carlo d’affilée, mais encore à Madrid, je l’ai trouvé un peu trop gentil, avec un certain manque de fermeté. On sent qu’il y a encore de gros passages à vide. Donc, non… Quand on a cité les trois noms, je pense qu’on a les vrais favoris de cette édition côté masculin, alors que, côté féminin, Iga Swiatek est cette fois la grandissime favorite. Mais on le sait, la vérité du terrain nous impose de rester prudents…

Certainement avec le cas Rafael Nadal qui vise un 14e sacre, mais qui va se présenter à Paris, avec plein de doutes liés à sa blessure chronique au pied, à une préparation perturbée et à un bilan encore vierge, cette année, sur terre battue…

Quand on parle de Rafael Nadal, il faut garder dans un coin de sa tête que tout reste possible avec lui ! Oui, il doit gérer sa blessure au pied. Oui, sa préparation à la terre battue a été plus courte que d’habitude, mais faut-il rappeler le début de saison exceptionnel qu’il nous a offert ? Rafa, il va accepter les conditions qui sont les siennes. Il va tout faire pour arriver dans le meilleur état de forme possible, et puis, il va composer avec ça. Et là, il est très dangereux ! Il l’a encore démontré en janvier à l’Open d’Australie.

Pour rappel, tout de même, Novak Djokovic est le tenant du titre à Paris et son dernier sacre à Rome vient complètement de relancer son étrange saison.

Djokovic, il a eu beaucoup choses à gérer et à digérer sur le plan émotionnel, mais son expérience est telle qu’il s’est concentré pour travailler les bonnes choses pour arriver à Roland-Garros à son pic de forme ! Il est le tenant du titre après avoir traversé aussi pas mal de hauts et de bas, l’an dernier (NDLR : il a été mené 2 sets à rien, dès les huitièmes de finale contre Musetti, et encore contre Tsitsipas, en finale !), donc on peut imaginer que tout ça lui a donné beaucoup de confiance. Il est le n°1 mondial, ne l’oublions pas !

Reste le phénomène Carlos Alcaraz qui, à 19 ans, s’est propulsé parmi les favoris, en réglant notamment les comptes de Nadal, Djokovic et Zverev à Madrid !

Vous êtes surprise par son éclosion si rapide ?

Il ne cesse quand même de nous épater. On a beau le voir venir, mais c’est tellement fulgurant, que si ça ne nous surprend pas, c’est qu’il y a un problème. Même si on a beau imaginer son potentiel… Ce qui me plaît par-dessus tout chez Carlos Alcaraz, c’est le mélange : « j’ai de l’ambition, je n’ai pas peur de l’afficher », mais il n’y a aucune forme d’arrogance ou de prétention. Il a beaucoup d’humilité, il met beaucoup la valeur du travail en avant, il dit que c’est le travail qui porte ses fruits. Il y a ce mélange à la fois d’ambition et en même temps de grande simplicité, de conviction et d’émerveillement, donc on sent que, oui, il savoure ce qui est en train de lui arriver, mais en même temps, il a tellement travaillé qu’on sent qu’il est presque prêt, en fait, pour ça. Il reste humble, mais pas effacé, et ça, ça promet.A 19 ans, c’est faire preuve d’une maturité exceptionnelle. Tout ça fait un mélange détonnant !

Et tennistiquement, qu’est-ce qui vous impressionne chez lui ?

Au niveau du jeu, il me paraît être le plus complet des Nadal, Djokovic et Federer ! On dirait qu’il y a un bon mélange des trois, là… La comparaison avec Nadal, pour moi, tennistiquement, ne tient pas. C’est la précocité des deux qui les rapproche. Même si, si on parle d’intensité, Alcaraz s’est nourri de l’énergie que peut dispenser son aîné. Alors oui, on peut souligner qu’il est extrêmement puissant, qu’il a une sacré force de frappe, mais au niveau tactique, on l’a vu aussi très juste, extrêmement créatif, très adroit au filet, capable de jouer des amorties, souvent dans des moments qui sont bien choisis. Donc, il a quand même beaucoup, beaucoup d’armes…

On prédit déjà qu’il est parti pour battre les records des plus grands…

Améliorer les records de Nadal, ou des trois, ça paraît tellement surréaliste ! Les comparaisons sont évidemment tentantes, mais commencer maintenant à estimer qu’il va atteindre ou battre certains records en Grands Chelems, c’est un peu hors propos, on n’en est pas là, alors qu’il débute seulement. Mais bon, il est parti sur de très bonnes bases évidemment. On voit son côté compétiteur. Donc, on peut imaginer qu’il va avoir envie d’en gagner beaucoup. Se dire il va atteindre ces chiffres-là, c’est impossible à prédire. Mais dire que c’est impossible d’y arriver, on ne peut plus l’affirmer non plus, ça, c’est sûr ! On va laisser la place à la surprise de toute façon…

On sent que c’est déjà votre coup de coeur…

Oui, sans aucun doute, mais ce sera le coup de cœur d’une multitude de gens. Il réunit beaucoup de facteurs de séduction. Il joue déjà un tennis avec beaucoup d’armes différentes, c’est un gars sympa, et en plus il a de chouettes valeurs! Son jeu est passionnant, ça donne envie de le regarder. Donc forcément, il est parti pour être un chouchou du public. Roland-Garros sera un premier vrai challenge, mais on a vu qu’il aime ça. Quelque part, je pense que le fameux Big 3 doit se réjouir de savoir que l’avenir est aussi entre de bonnes mains! Ils ont tenu le tennis masculin au top depuis si longtemps qu’ils sont heureux de voir que la relève est là ! On va encore vibrer devant un joueur qui est spectaculaire à bien des titres. Après, il faudra le préserver, mais il a un bon entourage qui est là pour ça et, en plus, il a la tête sur les épaules, le gamin!